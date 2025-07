Messina: pauroso incidente in via Cannizzaro, due feriti

StrettoWeb

Un pauroso incidente è avvenuto sulla via Tommaso Cannizzaro, all’incrocio con viale Italia, a Messina. Si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, un rider in bici ed una moto. Sul posto le forze dell’ordine ed alcune ambulanze del 118, intervenuti per prestare i primi soccorsi e trasportare i due feriti in ospedale.