Dramma in provincia di Messina, a Patti, dove, a causa di un pauroso incidente stradale, è morto il noto imprenditore di 51 anni, Andrea Trimarchi. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento e lo scontro tra una moto ed un furgone è avvenuto all’incrocio Patti-San Piero Patti. Sul posto sono arrivati la polizia, i carabinieri, vigili del fuoco ed i medici del 118.

I mezzi dell’incidente e la salma di Trimarchi sono stati posti sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno.