Messina: in Giunta approvati nuovi interventi di rigenerazione urbana, sostegno alle PMI e valorizzazione dell’I-Hub

La Giunta comunale, riunitasi oggi a Palazzo Zanca, a Messina, ha dato il via libera a diversi provvedimenti di rilievo inseriti all’ordine del giorno. Si tratta, nello specifico: del progetto “Dalla memoria al futuro: terrazza panoramica e percorsi di rinascita urbana”, relativo all’area degli ex Mercati Generali, Casa del Portuale ed ex Silos da realizzare con i fondi PON Plus 21-27; l’approvazione dei progetti esecutivi di rigenerazione urbana e manutenzione della viabilità cittadina per oltre 30 milioni di euro, da finanziare a valere delle risorse regionali FSC 21-27. Sono state inoltre indicate, alla Regione Siciliana, le finalità di utilizzo delle risorse territorializzate di cui alla FUA a valere del PO FESR 21-27, per circa otto milioni di euro da destinare alla promozione dell’imprenditorialità, con particolare riferimento all’attrazione e alla nascita di nuove PMI, nonché alla promozione di nuovi investimenti per la competitività.

Le parole di Basile

“L’approvazione di questi provvedimenti – ha dichiarato il Sindaco Federico Basile – conferma la volontà dell’Amministrazione di investire concretamente nel futuro della città, puntando sulla qualità della vita, sull’innovazione e sulla valorizzazione degli spazi urbani. Messina sceglie di crescere, di riqualificarsi e di diventare un esempio di sviluppo sostenibile ed efficiente”.

Per quanto riguarda il progetto di rigenerazione urbana delle aree ex mercati generali, si tratta di un progetto ambizioso, che punta a riqualificare uno spazio affacciato sul mare trasformandolo in un nuovo centro pulsante della città, accessibile a tutti. L’obiettivo è restituire alla collettività luoghi per troppo tempo abbandonati, con una nuova concezione di città basata su vivibilità, efficienza e sostenibilità. Un’autentica sfida urbana: rigenerare questi spazi trasformandoli in sistemi innovativi, in hub di servizi essenziali, in motori di sviluppo economico e strumenti di rigenerazione urbana.

Relativamente agli interventi di rigenerazione urbana – proponente il Vicesindaco Salvatore Mondello – finanziabili attraverso i fondi FSC 21-27, la Giunta ha deliberato di trasmettere alla Regione Siciliana la richiesta di finanziamento per otto progetti, ciascuno dell’importo di 4.150.000 euro, che interesseranno diverse Aree denominate da n. 1 a n. 8 ricadenti nel territorio comunale del Piano Straordinario per la viabilità, già presentato lo scorso 2 maggio. Gli interventi previsti riguarderanno opere mirate al miglioramento dell’accessibilità urbana, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla riqualificazione degli spazi pubblici, alla mobilità sostenibile, nonché alla valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile nei diversi ambiti territoriali cittadini.

Il Sindaco Basile ha inoltre sottolineato l’importanza del provvedimento relativo al Piano “Messina Investe 2025–2028”, definendolo: “un piano strategico nato da una visione condivisa, che oggi prende forma per sostenere concretamente il tessuto imprenditoriale cittadino. Grazie alle risorse del FUA e alla sinergia con la Regione, indicheremo misure efficaci per favorire l’attrazione di investimenti e la nascita di nuove imprese, contribuendo alla ripresa e alla crescita dell’economia locale”.