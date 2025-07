Messina Futsal: Cucinotta, Adamo e Colucci continuano a vestire giallorosso

StrettoWeb

Il Messina Futsal ufficializza le conferme del laterale Andrea Cucinotta, del pivot Antonio Adamo e del portiere Manuel Colucci per il prossimo campionato di serie A2 di calcio a 5. Si tratta di giocatori che hanno già dimostrato le loro qualità nell’impegnativa categoria nazionale, ma con importanti margini di miglioramento.“Sono ragazzi che già, lo scorso anno, hanno avuto diverse occasioni per mettersi in mostra – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – Colucci e Cucinotta sono due calcettisti cresciuti nel nostro settore giovanile e adesso, bruciate alcune tappe, possono affermarsi anche in A2. Hanno avuto il merito di allenarsi sempre con voglia di imparare e sono certo che faranno bene. Discorso diverso per Adamo, arrivato da noi nel corso della passata stagione. Il direttore Giovanni Pinizzotto ha creduto in lui, che era il bomber del Librizzi in C1. L’inserimento è stato graduale, Antonio ha dimostrato carattere e personalità, seguendo direttive e consigli di mister Giuseppe Fiorenza”.

“Nella finale dei play out, ha fornito un importante contributo alla squadra. Sono contento – conclude Caratozzolo – che tutti e tre abbiano voluto continuare l’esperienza sportiva con il Messina Futsal, sposando con entusiasmo il progetto della società”.