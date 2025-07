Messina, focus sulla costituzione della settima circoscrizione ma volano gli stracci tra i consiglieri con accuse ed urla

StrettoWeb

Cateno De Luca voleva eliminarle ma le circoscrizioni stanno per diventare sette. E’ pronta la delibera che delinea i confini della settima municipalità a Messina anche se, in commissione, c’è stato un giallo: a causa di un corto circuito non è stata spedita la pec e quindi i consiglieri non hanno potuto visionare il contenuto. La discussione è stata aspra con invettive ed accuse tra il consigliere Milazzo, Oteri e Gioveni. “Lei non capisce nulla di politica, se il centrodestra ed il centrosinistra vota contro non ci sarà nessuna nuova circoscrizione”, accusa il capogruppo di Fratelli d’Italia al consigliere Milazzo che sottolinea: “dobbiamo ringraziare il sindaco Basile se si farà la settima circoscrizione”. Il presidente Salvatore Papa ha avuto difficoltà a mantenere l’ordine dei lavori in aula anche perchè il capogruppo della Lega ha battibeccato sempre con il consigliere Milazzo. Sulla questione ha relazionato l’assessore Carreri, il quale è intervenuto spiegando il contenuto della delibera.

I confini della nuova circoscrizione

La settima circoscrizione che prende parte del sesto quartiere potrà contare sul territorio dei villaggi di Ortoliuzzo, Rodia, S. Saba Spartà, Acqualadroni, Massa S. Nicolò, Massa S. Lucia, Massa San Giovanni, Massa S. Giorgio, Castanea, Salice e Gesso. Si tratta di quella porzione di città oggetto di tentativo fallito di creare il Comune di “Montemare”.