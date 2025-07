Messina, Finocchiaro in commissione sul “Franco Scoglio”: “è stato dato il nulla osta e non la concessione dello stadio”

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, la commissione sport del comune di Messina, presieduta dal consigliere comunale Raimondo Mortelliti, sulla questione dello Stadio “Franco Scoglio”, dove è stato audito l’assessore Massimo Finocchiaro. Il rappresentante della Giunta Basile ha spiegato: “il nulla osta sull’impianto è stato dato l’Acr Messina, Messina 1947 e Messana ed è un passaggio fondamentale per le iscrizioni al campionato. Evidenzio, però, che non è stata data la concessione dello stadio; per arrivare a ciò servono altre procedure”.

Al centro della commissione anche la situazione debitoria dell’Acr Messina nei confronti del Comune che si aggirerebbe intorno agli 80 mila euro. Insomma, la situazione resta confusionaria e ci saranno altri giorni estremamente “caldi” e con grandissima incertezza.