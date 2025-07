Messina, eventi presso l’area ex Sea Flight di Capo Peloro: i provvedimenti viabili

StrettoWeb

In occasione degli eventi presso l’area ex Sea Flight di Capo Peloro a Torre Faro, a Messina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto sino a domenica 26 luglio, lunedì 27 luglio e venerdì 22 agosto, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (dalle ore 14 alle 2 del giorno successivo), e di transito veicolare (dalle 18 alle 2 del giorno successivo), nelle seguenti strade: a) via Barresi; b) strada parallela e a nord di via Barresi di collegamento tra le vie Fortino e Lanterna; c) via Fortino nel tratto compreso tra via Barresi e l’Horcynus Orca. Istituito inoltre il divieto di sosta, con zona rimozione coatta (dalle ore 18 alle 2 del giorno successivo) sul lato destro secondo il vigente senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo.