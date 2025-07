Messina, evade dai domiciliari e viene sorpreso in un bar: arrestato

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno arrestato un 59enne messinese per evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto a seguito di condanne comminategli per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’uomo si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione ed è stato individuato e bloccato dai militari dell’Arma che lo hanno sorpreso mentre si trovava all’interno di un bar del capoluogo. Condotto in caserma in stato di arresto, l’uomo è stato successivamente ristretto nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di essere processato per il reato a lui addebitato.