Messina, ennesimo atto vandalico a Santa Margherita

“Questa mattina, nella postazione attrezzata di Santa Margherita, ci siamo ritrovati di fronte a un atto che definire grave è poco: il pattino di salvataggio, fondamentale per la sicurezza di tutti i bagnanti, è stato portato via e lasciato andare alla deriva in mare“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile. “Non si tratta solo di un danno materiale, ma di un gesto che colpisce tutta la collettività e mette a rischio l’incolumità di chi frequenta le nostre spiagge. Un’azione assurda e ingiustificabile. Ma, per fortuna, a poche ore dal fatto, grazie alla prontezza e all’impegno di cittadini responsabili, è stato individuato in acqua e recuperato”, rimarca Basile.

“A loro va il mio ringraziamento più sincero: oggi hanno dimostrato cosa vuol dire sentirsi parte attiva di una comunità. Come già annunciato la volta scorsa abbiamo già presentato denuncia alle autorità competenti per risalire ai responsabili di quest’altro gesto vile”, conclude il primo cittadino.