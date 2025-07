Messina, divieto di sosta nel piazzale a monte di piazza Casa Pia

StrettoWeb

Per consentire lo svolgimento dell’evento “Festa dei Popoli”, oggi, venerdì 18 luglio, dalle ore 14 sino alle 24, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel piazzale sito a monte di piazza Casa Pia a Messina, per un tratto di 15 metri, in adiacenza all’esistente parapetto metallico, antistante due stalli di sosta per i veicoli a servizio di persone con disabilità.