Messina, la denuncia di Cacciotto sul mercato Vascone: “i lavori sono fermi”

StrettoWeb

“Più di qualcosa non quadra più. Senza giri di parole sono passati circa 120 giorni ed a parte qualche “pennellata” e qualche altra piccola cosa, all’interno del mercato vascone non si vede più nessuno. Mi chiedo dove sia la ditta che si è aggiudicata i lavori? Mi chiedo se la ditta abbia compreso la gravità di ciò che sta accadendo? Mi chiedo se la ditta abbia compreso che ogni giorno che passa per i mercatali che si ritrovano a lavorare in una strada destinata a parcheggio è un danno in più economico e non solo? Mi chiedo se la ditta abbia compreso di essersi aggiudicata un appalto pubblico che ha come oggetto un mercato che serve a chi ci lavora ma anche a chi deve andare a fare la spesa?“. E’ quanto afferma il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Dall’altra parte c’è il Comune, con l’Amministrazione Comunale alla quale il sottoscritto aveva lanciato da sempre “segnali di pericolo” per una situazione che non più essere accettata. I lavori dovevano essere consegnati a settembre 2025 ma siamo ancora all’ anno zero. A questo punto, ribadisco che non c’è più tempo da perdere e che dunque il Sindaco e tutta l’ Amministrazione Comunale valutino attentamente le azioni che devono essere poste in essere per uscire da questo stallo disgraziato che sta creando tanti problemi a chi lavora ma anche a chi si serve del mercato”, conclude Cacciotto.