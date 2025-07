Messina, tre Daspo Willy e due avvisi orali: stretta della Questura contro la violenza urbana

StrettoWeb

Il Questore di Messina, Annino Gargano, quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha adottato tre distinti provvedimenti di D.AC.UR., meglio noto come “Daspo Willy” e due avvisi orali nei confronti di soggetti autori di episodi violenti e ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le misure sono state emesse dopo attenta analisi dell’istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Messina da cui sono emerse la pericolosità sociale e l’alta probabilità di reiterazione di reato dei soggetti interessati.

Il primo Daspo Willy è stato adottato nei confronti di un cittadino originario dello Sri Lanka, tratto in arresto da agenti della Polizia di Stato per i reati di lesioni e rapina aggravata, consumati ai danni di altro straniero senzatetto in un’affollata piazza Lo Sardo, luogo di ritrovo e meta della movida messinese, al culmine di una lite scaturita da una richiesta di denaro. I poliziotti delle Volanti, immediatamente intervenuti, rinvenivano sul posto la vittima a terra dolorante e sanguinante.

All’esito dell’istruttoria svolta, al cittadino srilankese è stato fatto divieto di accesso ai numerosi pubblici esercizi siti in piazza Lo Sardo, nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze per un periodo di due anni.

Il secondo e il terzo Daspo Willy, emessi su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, scaturiscono da gravi episodi di violenza urbana verificatisi a Torrenova e Naso. A Torrenova, il destinatario del provvedimento, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nello stesso comune, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha dapprima importunato gli avventori di un bar e, dopo un diverbio con il padre che tentava di calmarlo, ha aggredito verbalmente titolari e dipendenti dell’esercizio commerciale danneggiato e messo a soqquadro. Dopo aver tentato di raggiungere l’abitazione del titolare dell’esercizio sita al piano superiore, arrampicandosi sulla grondaia a torso nudo, è stato bloccato da alcuni clienti, poco prima dell’intervento delle Forze dell’Ordine che lo deferivano all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia e danneggiamento.

All’esito dell’istruttoria svolta, il Questore di Messina ha emesso il provvedimento con il quale all’uomo è stato fatto divieto di accesso al locale pubblico di Torrenova teatro dei fatti, nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze, per un periodo di tre anni.

Anche a Naso i fatti hanno avuto luogo all’interno di un bar dove il destinatario del provvedimento di Daspo Willy si è reso autore di una violenta aggressione. La vittima, in compagnia dei due figli e di un amico, è stata, a più riprese, spintonata, colpita e minacciata all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale. Anche l’amico della vittima, rea, da quanto ricostruito, di aver danneggiato un muro in pietra di proprietà dell’aggressore, è stato colpito e minacciato. L’autore dell’aggressione non potrà frequentare o stazionare nei pressi dell’attività commerciale interessata per un periodo di un anno.

Infine, i due avvisi orali sono stati adottati nei confronti di due soggetti gravati da precedenti per svariati reati quali truffa aggravata ai danni di anziani, detenzione e porto illegale di arma clandestina e del relativo munizionamento, nonché reati in materia di stupefacenti.

Gli stessi sono stati invitati a tenere una condotta conforme alla legge e avvisati che qualora dovessero persistere nelle condotte antigiuridiche potranno essere proposti per l’applicazione di più gravi misure di prevenzione.