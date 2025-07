Messina, controlli a tappeto dei Carabinieri: arresti, denunce e oltre 3.400 verifiche in un mese

StrettoWeb

Nel mese di giugno 2025, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, il Reparto dell’Arma che, nell’ambito del piano di controllo coordinato del territorio cittadino, insieme alle altre Forze dell’Ordine, assicura il servizio di prevenzione e di pronto intervento nelle 24 ore, nel corso del servizio di pattugliamento, hanno controllato oltre 1.400 veicoli e circa di 2.000 persone, arrestando 3 persone di cui due in flagranza di reato e una in esecuzione di un ordine di carcerazione. Inoltre, 13 individui sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito dei servizi, effettuati con posti di controllo, sia nel centro cittadino come anche nelle zone periferiche, attuati anche nelle ore notturne, una persona è stata arrestata in flagranza di reato per rapina ed un’altra per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre 8 individui, di età compresa tra i 22 ed i 40 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga, con il contestuale sequestro cocaina, crack e marijuana.

Nell’ambito dei controlli volti al rispetto delle norme del Codice della Strada, i militari dell’Arma hanno contestato oltre 160 infrazioni, in particolare per eccesso di velocità, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, superamento di incroci con semaforo rosso e guida in stato di ebrezza, condotte, queste, che spesso sono causa di gravi incidenti e che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Questo, oltre ai vari interventi effettuati dalle pattuglie su richiesta al 112 dei cittadini e gestiti dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, è una parte dei risultati del programmato piano di servizi dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, che svolgono l’attività quotidiana di vigilanza, ininterrotta, con autovetture veloci e motociclette.