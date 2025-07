Messina: conclusi i lavori al serbatoio Gonzaga, ripristinata la distribuzione idrica

StrettoWeb

Amam Messina informa che “si sono conclusi gli interventi di riparazione presso il serbatoio Gonzaga e che la distribuzione idrica è tornata regolare in tutte le aree interessate. Le ore di mancata erogazione verranno recuperate nel corso della stessa giornata”. Questa mattina, a causa dello sfilamento di un manicotto nella galleria a valle del serbatoio Gonzaga, si era verificata un’interruzione momentanea della distribuzione idrica in varie zone: Viale Regina Elena, Viale Boccetta, Viale Principe Umberto, Via Pietro Castelli, Via Regina Margherita, Via Palermo (zona bassa), Annunziata (zona bassa).