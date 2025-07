Messina: concerto dei record al “Franco Scoglio”, 40 mila persone per il live di Ultimo

StrettoWeb

Spettacolo suggestivo, quello in corso allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina per il concerto di Ultimo, accompagnato da una super band di professionisti che sta esaltato il suono e le canzoni del cantautore romano. Concerto dei record doveva essere e concerto dei record è stato con oltre 40 mila persone provenienti da tutta la Sicilia e la Calabria ed altre zone del Sud. Ultimo sta cantando le canzoni che lo hanno reso famoso: da Piccola Stella ad un Filo che ci unisce, da Ti dedico il silenzio a Sogni appesi. I primi fan si sono visti fuori dallo stadio due giorni prima dell’apertura dei cancelli, con tende, striscioni e la voglia di esserci.

Palco imponente di 65 metri di larghezza per 24 di altezza

Per Ultimo è stato montato, allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, un palco di 65 metri per 24 metri di altezza. Una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti.

Numeri straordinari per Ultimo

Un artista dai numeri straordinari: Ultimo, classe 1996, a soli 29 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 1.750.000, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 17 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify e una permanenza dell’intera discografia di ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024, e con ben 5 album è l’artista più presente nella Top of the Music by FIMI/GfK dell’intero anno. A fine 2024 riceve il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE MUSIC AWARDS 2024, un riconoscimento che celebra il valore di un repertorio musicale che sta di fatto cambiando il panorama musicale italiano.