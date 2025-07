Messina celebra l’impegno ambientale: l’IC “Santa Margherita” riceve la Certificazione Eco-Schools

StrettoWeb

La città di Messina ha celebrato oggi, giovedì 3 luglio, un altro importante passo verso la sostenibilità ambientale con la consegna della certificazione e della bandiera Eco-Schools all’Istituto Comprensivo “Santa Margherita”. Questo prestigioso riconoscimento attesta il profondo impegno dell’istituto, guidato dalla dirigente Fulvia Ferlito, verso l’educazione ecologica e la promozione di pratiche sostenibili. Dopo aver premiato il primo istituto di istruzione superiore in occasione della conferenza di presentazione della Bandiera Blu Messina, oggi è stato il turno del primo istituto comprensivo.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche del Mare, Francesco Caminiti, e l’Assessore con delega alla Pubblica Istruzione e referente Eco-Schools, Liana Cannata. A sottolineare il coinvolgimento del territorio e delle sue realtà associative, era presente anche la Presidente di Messina Social City, Valeria Asquini. La certificazione Eco-Schools è il culmine di un percorso di sensibilizzazione e azioni concrete intraprese dalla scuola per promuovere pratiche sostenibili, che vanno dalla riduzione dei rifiuti al risparmio energetico, dalla valorizzazione della biodiversità all’educazione alla cittadinanza globale. Questo riconoscimento non è solo un attestato, ma un vero e proprio incentivo a proseguire su questa strada, formando cittadini e cittadine più consapevoli e responsabili.

Festa dell’Acqua

Tra le iniziative più significative dell’Istituto “Santa Margherita” si distingue la Festa dell’Acqua, tenutasi lo scorso 25 marzo. Protagonisti dell’evento sono stati gli alunni e le alunne dei tre gradi di scuola dei plessi Simone Neri di Giampilieri, Briga Marina e Galati Marina. In particolare, gli studenti e le studentesse della scuola secondaria hanno svolto attività laboratoriali di natura scientifica sul tema dell’acqua, mentre i più piccoli della scuola dell’infanzia e della primaria hanno sfilato con originali e colorati costumi ecosostenibili a tema acquatico, coinvolgendo l’intero villaggio. I vari momenti sono stati accompagnati da canzoni e musiche a cura dei docenti di Musica e di Strumento dei tre plessi.

La soddisfazione di Basile

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Basile – continua a credere fortemente in un futuro più verde e sostenibile, riconoscendo nelle scuole un presidio fondamentale per l’educazione ambientale delle nuove generazioni. Iniziative come questa dimostrano che il cambiamento parte dai più giovani, coinvolgendo famiglie, comunità e territorio”.