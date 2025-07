Messina – Catania, gravissimo incidente nella galleria Taormina: auto si ribalta, un ferito

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio lungo l’autostrada 18 Messina – Catania dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, all’interno della galleria Taormina, provocando un ferito. Nel sinistro sono coinvolti un camion e un’autovettura che sono entrati in collisione. Il malcapitato è stato trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina.

Sul posto la Polizia stradale ed il personale del Consorzio per le autostrade siciliane. Il traffico è nel caos: si sono formati rallentamenti e lunghe code.