Messina: camion finisce in un burrone, un ferito

StrettoWeb

Paura sull’autostrada Messina-Palermo dove un camion è finito in un burrone nei pressi di Patti. L’uomo all’interno del mezzo pesante avrebbe perso il controllo, per cause ancora in corso di accertamento, sfondando il guardrail e finendo dalla parte di sotto. L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza che prontamente si è recato sul luogo del tremendo sinistro.

È intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco che si sono adoperati per recuperare il malcapitato.