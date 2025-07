Messina, Cacciotto: “disservizi idrici e mancanza di comunicazione, Carreri confonde i confini territoriali”

StrettoWeb

“Rimango sorpreso dalle esternazioni dell’ Assessore ai Rapporti con AMAM ma anche al Decentramento Amministrativo laddove, nella giornata di ieri, ha dichiarato che AMAM ha comunicato puntualmente e con trasparenza i problemi di erogazione idrica“. E’ quanto afferma il presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto. “Rimango basito perché se per zona centro nord da piazza Castronovo in poi, periferia nord e nei villaggi collinari nord, come comunicato da AMAM, s’intendono villaggi come Gescal, Cumia, Case Gialle, Catarratti, Villaggio Aldisio, tanto per fare qualche esempio dei Villaggi della Terza Municipalità interessati dal disservizio idrico, per giorni, neanche comunicato, significa che qualcosa non quadra in termini di confini territoriali. Già perché i Villaggi sopra indicati non ricadono affatto nelle zone da Piazza Castronovo in poi, nella periferia nord e nei villaggi collinari nord per come comunicato da AMAM. Il fatto è secondo me singolare laddove chi fa certe dichiarazioni è pure Assessore al Decentramento Amministrativo che dunque dovrebbe avere ben chiari i confini territoriali tra una Circoscrizione e l’altra”, rimarca Cacciotto.

“Comunque, comprendo la necessità dell’ Assessore ai Rapporti con AMAM di dover vestire i panni, scomodi, del difensore dell’ indifendibile. In ogni caso, comunicazione a parte, resta un dato incontrovertibile: molti villaggi della Terza Municipalità continuano a soffrire la carenza idrica e soprattutto con il caldo di questi giorni diventa una situazione drammatica da vivere. L’Assessore sa bene che da parte mia non mancherà mai la correttezza e senso di responsabilità. Ma proprio quel senso di responsabilità mi impone di dover rappresentare le istanze ed i bisogni di una comunità, la Terza Municipalità, che mi onoro di rappresentare”, conclude Cacciotto.