Messina, Busà: “la viabilità nella zona Sud è sempre più insostenibile, urge un bypass temporaneo”

StrettoWeb

“La viabilità nella zona sud di Messina sta diventando sempre più insostenibile. L’incessante passaggio di camion diretti ai cantieri del raddoppio ferroviario sulla SS 114, fino a Contesse, sta creando una situazione di crescente difficoltà. Non si tratta solo di code e disagi per gli automobilisti, ma di una seria questione di sicurezza”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Giuseppe Busà (gruppo Basile sindaco). “Il problema si aggrava ulteriormente con l’arrivo dell’estate, periodo in cui la SS 114 è affollata da turisti e bagnanti. L’aumento esponenziale del traffico di mezzi pesanti, unito all’incremento di auto, moto e pedoni, rende l’arteria stradale un luogo ad alto rischio di incidenti. I recenti sinistri avvenuti proprio su questa strada sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”, rimarca Busà.

“È fondamentale che Ferrovie dello Stato intervenga immediatamente. La soluzione più efficace è la creazione di un bypass temporaneo che devii il flusso dei camion fuori dalla SS 114, come già evidenziato dalla Prima Municipalità. Un bypass di questo tipo non solo allevierebbe l’ingorgo cronico, ma garantirebbe anche un accesso più sicuro alla città per i residenti di Messina e dei comuni limitrofi. La sicurezza dei cittadini e dei turisti deve essere la priorità assoluta. Agire ora è indispensabile per prevenire incidenti e migliorare la vivibilità della nostra comunità”, conclude Busà.