Messina: brucia Bisconte, un furioso incendio lambisce abitazione

Messina brucia ancora. Un furioso incendio è divampato in serata nella zona di Bisconte – via Polveriera alimentato da un forte vento. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno lottando per spegnere il vasto rogo ma le operazioni sono molto complesse. Un’abitazione è lambita dall’incendio e, al momento, la situazione, seppur difficile, è sotto controllo. Si prospetta una notte di fuoco in riva allo Stretto.

380 incendi in Sicilia

Nella giornata di ieri sono stati registrati 380 eventi, grandi e piccoli, in quasi tutta l’Isola: i più gravi a Niscemi, in provincia di Caltanissetta; nel Trapanese, dove i roghi hanno interessato le zone di Monte Cofano, Custonaci, Makari, San Vito Lo Capo, Riserva naturale orientata dello Zingaro; a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo; nell’Ennese; a Biancavilla, in provincia di Catania; e, appunto, a Messina.