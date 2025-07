Messina, Basile: “altri 6 milioni di euro per il rifacimento delle strade cittadine”

StrettoWeb

“Siamo stati consequenziali: dopo la presentazione del piano strade e dei progetti da 32 milioni alla Regione, oggi in Giunta approviamo il DIP (Documento di Indirizzo e Programmazione) per ulteriori 6 milioni di euro per la riqualificazione della pavimentazione stradale di diverse vie e pertinenze nei villaggi della città di Messina da realizzare con fondi comunali a dimostrazione della capacità di spesa oggi raggiunta dal Comune”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“In totale, 38 milioni di euro investiti per una città più moderna. Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri e garantire strade più moderne e sicure per tutti”, conclude Basile.