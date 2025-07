Messina, grande partecipazione all’avvio della 5ª edizione del progetto “Estate Addosso”

StrettoWeb

Grande entusiasmo ieri sera all’Arena di Villa Dante, dove oltre 1.000 persone hanno preso parte all’evento di avvio della quinta edizione del progetto “Estate Addosso”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Messina e da Messina Social City, che si conferma un’esperienza concreta di crescita, formazione e opportunità per tanti giovani messinesi. Il progetto, ormai riconosciuto e atteso in città, prevede per i partecipanti un’esperienza formativa e professionale presso enti pubblici e aziende private operanti in diversi settori produttivi, culturali e sociali. Anche quest’anno saranno 1.000 i giovani selezionati, tra i 16 e i 25 anni, disoccupati o inoccupati da almeno un anno, che avranno la possibilità di intraprendere un percorso della durata di due mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e il riconoscimento di una borsa di inclusione sociale.

Un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro, acquisire competenze trasversali e professionali e immaginare il proprio futuro. L’iniziativa si è aperta con un momento dedicato agli enti ospitanti, che hanno un ruolo determinante in questo percorso. Quest’anno sono ben 119 le realtà pubbliche e private che hanno scelto di aderire al progetto, mettendo a disposizione le proprie strutture, le proprie competenze e la propria capacità di accompagnare i giovani in un’esperienza formativa e di orientamento di grande valore.

Villa Dante

Successivamente, l’Arena di Villa Dante ha accolto i beneficiari del progetto, per un momento dedicato alla presentazione delle prime fasi che li vedranno protagonisti. Un incontro pensato per illustrare agli oltre 1.000 giovani presenti le tappe principali del percorso, i settori in cui saranno coinvolti e le opportunità che questa esperienza potrà offrire loro. Non solo un semplice avvio formale, ma un’occasione per trasmettere ai ragazzi la consapevolezza dell’importanza di cogliere al meglio questa esperienza, che rappresenta un primo passo verso il mondo del lavoro, lo sviluppo di competenze trasversali e la costruzione di un progetto personale e professionale.

Le parole di Basile

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione: “quando cinque anni fa l’allora Sindaco Cateno De Luca ha avviato Estate Addosso come progetto sperimentale, voleva garantire una risposta concreta al bisogno di opportunità per i giovani di Messina. Oggi questa iniziativa è diventata una realtà solida e partecipata, capace di rafforzare il tessuto sociale e professionale del territorio. Vedere oggi qui, insieme, enti ospitanti e giovani pronti a mettersi in gioco è motivo di orgoglio per tutta la città. L’Estate Addosso rappresenta una straordinaria occasione di crescita per i ragazzi e, al tempo stesso, un importante momento di responsabilità per tutto il tessuto sociale ed economico di Messina”.

La soddisfazione di Asquini

Il Presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, ha ribadito il valore educativo e sociale del progetto: “l’Estate Addosso rappresenta concretamente il senso più profondo delle politiche sociali: creare opportunità, costruire percorsi, generare partecipazione. Solo investendo su iniziative come questa, che mettono al centro i giovani e coinvolgono attivamente enti, aziende e famiglie, possiamo favorire un cambiamento reale, che dia ai nostri ragazzi gli strumenti per crescere e immaginare con più fiducia il proprio futuro. Abbiamo visto ragazzi acquisire fiducia, scoprire talenti, trovare un posto in cui sentirsi accolti e valorizzati. Per alcuni di loro, questa esperienza si è trasformata anche in un’opportunità lavorativa stabile, grazie alla disponibilità e all’impegno degli enti ospitanti. È questa la nostra più grande soddisfazione: costruire percorsi educativi che possano davvero incidere sulle vite dei ragazzi e, al tempo stesso, rafforzare il legame tra il mondo giovanile e la comunità cittadina”.

A chiudere la serata, l’attesa esibizione musicale di Petit, giovane artista molto amato dal pubblico giovanile, che con la sua musica ha coinvolto e fatto divertire i presenti, coronando un momento importante per tutta la comunità. Nel corso dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale e Messina Social City hanno comunicato che la progettualità, finanziata con un investimento complessivo di 5,1 milioni di euro, prevede una programmazione triennale. Tale scelta consentirà di garantire la prosecuzione del progetto per altri due anni, offrendo così continuità e stabilità a un percorso che rappresenta un’importante opportunità di crescita per i giovani del territorio.