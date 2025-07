Messina: l’avv. Emilio Fragale è il nuovo Capo di Gabinetto del comune, in passato era stato critico con l’amministrazione Basile

StrettoWeb

Stamani, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Zanca, il Sindaco Federico Basile, alla presenza del Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, ha presentato ufficialmente il nuovo Capo di Gabinetto dell’Ente, l’avv. Emilio Fragale. “La nomina del Capo di Gabinetto rappresenta il ritorno alla piena efficienza amministrativa”, ha dichiarato il Sindaco Basile in apertura dell’incontro. “Il Comune è profondamente cambiato negli ultimi anni e, dal 2018 in poi, abbiamo scelto di privilegiare l’efficacia dell’azione amministrativa. Il nostro operato sta producendo risultati tangibili, non solo in termini di riconoscimenti, ma anche e soprattutto attraverso interventi puntuali, concreti e visibili. Una base politica solida e presente lavora quotidianamente per garantire il corretto dialogo tra Consiglio Comunale, Giunta e partecipate: è questo che ci consente oggi di parlare, con cognizione di causa, di una ritrovata normalità amministrativa. Una normalità che mancava da troppo tempo. Dal 2018 abbiamo lavorato con impegno in questa direzione. L’ingresso dell’avv. Emilio Fragale come Capo di Gabinetto è un passo ulteriore in questa direzione: una figura fondamentale per dare continuità e nuovo slancio al lavoro già avviato. Fragale – ha concluso Basile – saprà coniugare competenze amministrative e sensibilità politica, accelerando i processi in corso e rafforzando la struttura organizzativa del Comune”.

La soddisfazione di Fragale

“Un incarico che accolgo con senso di responsabilità e visione condivisa. Non mi aspettavo di essere investito di un ruolo così importante”, ha esordito Emilio Fragale nel suo primo intervento da Capo di Gabinetto, esprimendo sorpresa e gratitudine per la fiducia ricevuta. Riflettendo sulla precedente esperienza di 22 mesi all’interno del Comune, Fragale ha definito quel percorso come un’occasione di crescita personale e politica. In merito ai rapporti con l’Amministrazione Basile, ha sottolineato: “Non sono mancati confronti anche diretti, ma mai conflitti sterili: sempre discussioni costruttive, volte al riconoscimento del merito e alla valorizzazione delle competenze”. Ha poi ribadito la propria adesione convinta al progetto amministrativo in corso, definendolo “un percorso serio, fondato su una visione chiara e un metodo basato su selezione, formazione e responsabilità. Assumo questo ruolo con spirito di servizio e piena consapevolezza della funzione che andrò a svolgere, con l’obiettivo di contribuire al buon governo e alla crescita della nostra città”, ha concluso l’avv. Fragale.

Le parole di Puccio

L’incontro si è concluso con l’intervento del Direttore Generale Salvo Puccio, che ha spiegato le ragioni e la tempistica della nomina: “dal 2018 l’obiettivo prioritario è stato quello di rimettere in moto la macchina amministrativa, intervenendo su settori strategici e strutturali. Oggi, con un’organizzazione più solida e orientata alla qualità, si è ritenuto necessario reintrodurre una figura, quella del Capo di Gabinetto, che non era più prevista nella vigente pianta organica. Procederemo ora con gli adempimenti conseguenti per l’adeguamento formale della struttura, coerentemente con le esigenze di efficienza e supporto alla direzione politica e amministrativa dell’Ente”.