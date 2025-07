Messina: auto si ribalta tra Via Salandria e Via Golitti, donna resta incastrata

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato in mattinata a Messina tra via Salandria e via Golitti dove, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è letteralmente ribaltata. La donna alla guida è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco che sono riusciti ad estrarla dall’abitacolo con una difficile operazione. La malcapitata, successivamente, è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire il traffico.