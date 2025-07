Messina: attesa per i concerti di Marco Mengoni, pronto il mega palco

StrettoWeb

Marco Mengoni è pronto ad incantare Messina con il suo tour estivo. Il concerto del grande artista italiano farà tappa allo Stadio Franco Scoglio oggi, mercoledì 23 luglio e domani, giovedì 24 luglio. In occasione del concerto, ATM attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamenti con l’impianto sportivo. Per consentire agli spettatori di raggiungere comodamente la zona dello Stadio, l’Azienda Trasporti predisporrà infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Liberta (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo Stadio San Filippo.

Intanto, allo stadio “Franco Scoglio” è tutto pronto con il mega palco in cui si esibirà l’artista Mengoni. L’inizio del live è fissato intorno alle 21:00.