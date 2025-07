Messina, l’Amam e le 14 centrali idroelettriche: “che fine hanno fatto i progetti?”

StrettoWeb

“L’AMAM ha intenzione di realizzare le 14 centrali idroelettriche previste nel 2016 e i cui progetti sono già stati pagati?”. A chiederlo la capogruppo della Lega Giulia Restuccia, in un’interrogazione indirizzata al sindaco Federico Basile e al presidente dell’AMAM Paolo Alibrandi. “La realizzazione di queste centrali idroelettriche -spiega Restuccia- garantirebbe un notevole risparmio di costi per il pagamento dell’energia elettrica all’ENEL. Inoltre , si incamererebbe energia elettrica a costo zero con il flusso delle acque provenienti da Fiumefreddo e Santissima”.

“Visti i gravi e continui problemi nell’approvvigionamento idrico della città nonostante i lavori effettuati tra il 2023 e il 2024 erano stati presentati dal sindaco Basile come la soluzione definitiva: l’AMAM e l’esecutivo devono dare risposte immediate e chiarificatrici su questa possibilità”, conclude Restuccia.