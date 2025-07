“Memorie di Soldati Terranovesi”, ecco il libro che contiene le biografie di 33 soldati di Terranova Sappo Minulio

StrettoWeb

“Memorie di Soldati Terranovesi” un libro che contiene le biografie di 33 soldati Terranovesi, che persero la giovane vita, a causa dei due conflitti mondiali del secolo scorso. Una ricerca iniziata nel 2024, dall’autore del libro Rocco Carpentieri, appassionato ricercatore sui nomi dei soldati caduti durante i due conflitti mondiali. La ricerca è stata condotta consultando documenti storici conservati in vari archivi

italiani ed esteri in primis l’Archivio di Stato di Reggio Calabria e l’Archivio Demografico del Comune di Terranova Sappo Minulio, messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, guidata dall’Avv. Ettore Tigani. Documenti inediti, portati alla luce, per poter scrivere la storia di 33 ragazzi, mandati a morire sui vari fronti di guerra. Nel libro risaltano le biografie dei soldati: Giuseppe Orazio Aricò e Luci Francesco Antonio dell’Esercito Americano e la biografia del solato Pasquale Angelone Raffaele, nel 1944 face parte del Corpo Italiano di Liberazione, insignito con Diploma d’Onore dal Gruppo di Combattimento Legnano, per aver partecipato alla guerra di Liberazione contro la Germania Nazista. Oltre la biografia, nel libro, sono state pubblicate anche alcune fotografie che ritraggono i soldati caduti.

Il volume verrà donato all’Amministrazione Comunale di Terranova S.M. e agli archivi storici istituzionali, mentre la presentazione avverrà in autunno nel comune della Piana. La quota dei diritti d’autore viene versata in beneficienza all’Istituto San Raffaele – Telethon per la ricerca. La Prefazione è stata curata dal Direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, dott.ssa Angela Puleio e la pubblicazione è curata dalla casa editrice “DBE Barbaro Editore”, inserita all’interno della collana “Storia e Memoria”, curata dal prof. Francesco Scalfari.

Il volume può essere acquistato dal prossimo 31 luglio, con un “clik” sul sito della casa editrice dbebarbaroeditore.it e da agosto anche su Amazon e store online.