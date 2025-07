Meloni: “in 1000 giorni di governo 1 milione di posti di lavoro”

StrettoWeb

”Oggi sono mille giorni di governo. Siccome sono una persona rigida vedo soprattutto quello che c’è ancora da fare. Ma vi dirò qual è il dato che da presidente del Consiglio mi rende più orgogliosa di questi quasi tre anni di governo: in media, in ognuno di questi mille giorni, sono stati creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di più di un milione di nuovi posti di lavoro”. È quanto dichiarato dal premier Giorgia Meloni al Congresso della Cisl.

“Credo – ha sottolineato Meloni – che ci sia ancora anche su questo fronte molto da fare per colmare il divario che abbiamo con il tasso di occupazione rispetto alle altre grandi nazioni europee, ma è altrettanto vero che il dato record sull’occupazione femminile, sia in termini percentuali, sia in termini assoluti, con il superamento del tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, rappresenta un segnale positivo e il segnale di un’inversione di tendenza sulla quale bisogna continuare a lavorare“.