Meghnagi critica Berlinguer: “sbagliato paragonare guerra in Medio Oriente a Shoah”

“Trovo inaccettabili i paragoni fra la guerra in Medio Oriente e quanto accaduto nella Shoah e trovo grave che ad azzardare un simile paragone sia chi dovrebbe garantire un’Informazione corretta ed equilibrata su temi tanto delicati. Fare proprie le tesi di Hamas spacciandole come verità accertate è un modo sbagliato di affrontare l’argomento e queste tesi negazioniste non possono trovar spazio in un contesto di grande ascolto senza contraddittorio. Feriscono il mondo ebraico, come quello dei palestinesi che lottano contro Hamas e che sono censurati da molti media.

Faccio solo l’esempio più recente: un articolo pubblicato sul sito web saudita Elaph e sul quotidiano emiratino Al-Arab, in cui il giornalista palestinese Abd Al-Bari Fayyad ha criticato aspramente Hamas per aver sistematicamente utilizzato ospedali e altre strutture civili nella Striscia di Gaza per scopi militari e per aver usato i civili di Gaza come scudi umani“. Lo ha dichiarato Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, in merito a quanto andato in onda nell’ultima puntata di “È sempre Cartabianca”, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, martedì scorso su Rete 4.

“Lungi da noi voler intervenire sulla libertà d’espressione e l’autonomia di chi fa informazione e sulla scelta degli ospiti, ma questo non si deve tradurre in una diffusione di pericolose fake news che alimentano l’odio e la disinformazione oltre che l’antisemitismo, come è testimoniato anche dall’aumento esponenziale delle aggressioni agli ebrei in occidente“, ha affermato Walker Meghnagi.