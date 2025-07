Medaglia di bronzo alle Universiadi di Rhine-Ruhr per tre atlete della Smile Cosenza

StrettoWeb

“Complimenti alle nostre atlete della Smile Cosenza Pallanuoto per il traguardo raggiunto. Siamo orgogliosi e più che mai convinti che la strada tracciata dalla società Aqa sia quella giusta. Questi risultati rappresentano traguardi sognati ed ambiti. E contribuiscono alla crescita dello sport”. Parole e pensieri di Francesco Manna, presidente Aqa e delegato Coni per la provincia di Cosenza. La Nazionale Italiana Universitaria Femminile ha conquistato la medaglia di bronzo alle Universiadi di Rhine-Ruhr. Nella finale per il terzo e quarto posto le ragazze guidate da Maurizio Mirarchi, hanno superato 10-5(2-1,3-2,2-1,3-1) la Nuova Zelanda.

Tra le protagoniste tre atlete della Smile Cosenza Pallanuoto, Cristina Malluzzo, Federica Morrone, Marta Misiti. Per le universitarie italiane è il terzo podio consecutivo dopo gli argenti di Napoli 2019 e Chengdu 2023 e il quarto(bronzo) in totale con quello di Kazan nel 2013. Per la cronaca, a Singapore, sono presenti anche altre atlete Aqa appena acquistate dalla società bruzia (Rozic e Santapaola) per il prossimo campionato di serie A1 femminile.