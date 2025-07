Messina, Antonio Mazzeo arrestato dall’Idf: la preoccupazione di Laudomia e La Base

StrettoWeb

L’attivista messinese Antonio Mazzeo è stato arrestato dall’esercito israeliano in un blitz che l’Idf ha effettuato a bordo della nave Handala di Freedom Flotilla, organizzazione pro Palestina, e diretta a Gaza. “Antonio Mazzeo ha partecipato all’edizione 2024 di Laudomia – scrive in una nota il collettivo organizzatore della rassegna insieme a La Base – Abbiamo apprezzato il suo attivismo e la sua voglia di un mondo diverso lo scorso anno a Cosenza, nel nostro festival, fra le statue in un incontro molto partecipato“.

Continuano Laudomia e La Base: “Eresia, marginalità, divergenza, letteratura e comunicazione stanno dalla parte dell’umanità. Antonio è una delle tante menti al servizio della dignità umana, siamo preoccupat@ per le sue condizioni di salute e come milioni di altre persone ne chiediamo la liberazione”.

“Handala assaltata dall’esercito israeliano: è un atto di pirateria – è scritto nel comunicato di Freedom Flotilla – L’esercito di occupazione israeliano ha assaltato e abbordato con violenza la nave Handala, sequestrando l’imbarcazione e i beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza. Si tratta di un’azione illegale, priva di qualsiasi giustificazione sul piano del diritto internazionale. Le persone a bordo, attivisti per i diritti umani provenienti da diversi Paesi, sono di fatto rapite: questo costituisce a tutti gli effetti un sequestro di persona. Chiediamo l’immediato intervento dei Ministri degli Esteri, delle ambasciate e delle autorità consolari dei Paesi di cui queste persone sono cittadine e cittadini, affinché ne pretendano la liberazione e condannino pubblicamente questo atto di pirateria internazionale”.