A Martone (RC) nasce una nuova associazione e un murale collettivo

Mercoledì 23 luglio alle ore 19:00, in contrada Colacà a Martone, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale (Aps) “Terra dei primi”, un progetto nato per promuovere valori di solidarietà, cultura e partecipazione attiva nella comunità. Durante l’evento sarà inaugurato il murale “Cusi comu si” (“Così come sei”), fatto realizzare dalla stessa associazione, con il contributo di alcuni imprenditori e di altre associazione del territorio e sostenuto anche da numerosi cittadini, grazie ad una campagna di raccolta fondi lanciata su GoFundMe.

L’opera, simbolo di accoglienza e inclusione, vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: accettare e valorizzare le diversità è il primo passo verso una società più giusta e solidale.

Alla cerimonia parteciperanno:

Giorgio Imperitura, sindaco di Martone

Giuseppe Ritorto, sindaco di Gioiosa Jonica

Mons. Francesco Oliva, vescovo della diocesi di Locri-Gerace

Anna Morabito, campionessa paralimpica

All’incontro parteciperanno anche i appresentanti di numerose realtà associative della Locride.

“Questo murale è il segno tangibile di ciò che si può realizzare quando una comunità si unisce per un obiettivo comune” ha dichiarato Pino Triboli, uno dei soci fondatori di “Terra dei primi”. Presenti anche gli artisti che hanno realizzato l’opera, Angela Panetta e Luigi Perenz. Modererà l’incontro il giornalista Enzo Romeo. L’iniziativa rappresenta un’occasione per celebrare l’arte come strumento di coesione sociale e valorizzazione del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.