Martino saluta Cosenza: “avevano promesso di tutelarmi, mi hanno stretto la mano e…”

Pietro Martino lascia Cosenza. Il calciatore, dopo la squalifica di 18 mesi comminatagli per la vicenda relativa al calcioscommesse, ha salutato il Cosenza attraverso un post pubblicato su Instagram. Una foto in bianco e nero, un lungo messaggio in cui Martino ha speso parole al miele per squadra tifosi e città, ma non ha risparmiato un’amara stoccata verso chi, a suo dire, avrebbe promesso di tutelarlo e non l’ha fatto.

Di seguito il messaggio pubblicato sui social:

“Cara Cosenza,

ho deciso di prendermi un po’ di tempo per trovare le parole giuste. Sapevo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato, ma speravo in un finale diverso. Sei stata casa per me e per la mia famiglia. Mi hai permesso di creare legami veri e duraturi.

Mi hai insegnato ad apprezzare questo popolo che vive di calcio. Di questi 3 anni, ho ancora impresso il ricordo di quella salvezza a Brescia, di vittorie all’ultimo minuto e del boato dello stadio pieno. Ahimè, la vita a volte ti riserva finali inaspettati e quest’ultima annata ne è la prova.

Molti di voi, in questi ultimi due mesi, hanno speso parole belle nei miei confronti non soffermandosi dietro ad un comunicato o ad articoli di giornale, ma informandosi col diretto interessato. Non scrivo questo post per ottenere approvazione, ma per ringraziare ogni mio singolo compagno, lavoratore della società e tifoso che mi ha accompagnato in questo cammino.

Sono davvero dispiaciuto per come sia andato questo ultimo anno, ma ancor di più la mia delusione è per chi stringendomi la mano aveva promesso di tutelarmi e non l’ha fatto.

Vi ringrazio per tutto quello quello che avete fatto per me. Vi auguro presto di tornare dove questa piazza merita di stare.

Con affetto,

Pietro“.