Marsala, due sposi rinunciano alle bomboniere e donano un defibrillatore al Comune

StrettoWeb

“Ci sposiamo domani e abbiamo rinunciato alle classiche bomboniere, destinando quella somma all’acquisto di un defibrillatore da donare al Comune di Marsala“. È la storia di due sposini siciliani, Flavia Marino, di Mazara del Vallo, e Girolamo Giacalone, di Marsala, che, stamattina, hanno consegnato al sindaco Massimo Grillo un defibrillatore da destinare allo stadio municipale “Antonino Lombardo Angotta“.

I due futuri sposi lavorano entrambi nel settore sanitario a Milano. Lei è farmacista, lui infermiere in ospedale. “Curare il prossimo è il loro mestiere” sottolinea una nota del Comune di Marsala. Alla consegna del defibrillatore sono stati presenti i presidenti del Marsala Calcio 1912, Angelo Casa, e della Virtus Marsala Calcio femminile, Mario Ambrogi. “Un gesto davvero eccezionale ed encomiabile, quello di Flavia e Girolamo” hanno dichiarato il sindaco Massimo Grillo e l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, che ai due futuri sposi hanno detto: “Potete essere orgogliosi di questo vostro dono, come lo siamo noi e l’intera comunità marsalese per due giovani sensibili e generosi“.