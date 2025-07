Marina di Gioiosa Ionica, la minoranza interpella il sindaco: “non ha presentato istanza di partecipazione a un importante bando”

StrettoWeb

I Consiglieri Comunali Francesco Pugliese, Giuseppe Coluccio, Teresa Romeo e Sophia Tavernese, in qualità di membri del Gruppo di Minoranza “Marina in Prospettiva”, del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in data 23 luglio 2025 hanno protocollato un’interpellanza al Sindaco, in quanto “l’Amministrazione Comunale guidata dalla Giunta Femia non ha presentato alcuna istanza di partecipazione al bando emanato dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Calabria in data 21/05/2025, denominato “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali”.

“Tale bando prevedeva la possibilità, per i Comuni, di accedere a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nelle aree rurali, con particolare riferimento al miglioramento della viabilità, alla fruizione turistica e allo sviluppo agricolo, considerato che le aree periferiche e le contrade rurali del nostro territorio soffrono di una condizione di marginalizzazione infrastrutturale ed il dissesto delle strade interpoderali rappresenta un grave limite alla mobilità, alla sicurezza e allo sviluppo delle attività agricole e residenziali. Nello specifico il Comune di Marina di Gioiosa Ionica avrebbe potuto avere accesso ad una quota di finanziamento pari a € 150.000,00, destinata specificamente alla riqualificazione e all’adeguamento delle strade interpoderali presenti sul territorio comunale (si sarebbe potuto intervenire per esempio in Strada Galea o completare il tratto di Ligonia Carella, Portella e Camocelli Superiore)”.

“La mancata partecipazione al bando rappresenta una grave occasione persa per intercettare risorse economiche fondamentali per lo sviluppo delle aree rurali del nostro Comune e la cifra prevista di € 150.000,00 avrebbe potuto finanziare interventi urgenti e necessari su una rete stradale interpoderale oggi in condizioni critiche, compromettendo mobilità, sicurezza e accesso ai terreni agricoli. I consiglieri evidenziano come tale assenza di iniziativa appare incoerente con gli annunci e gli impegni politici relativi alla valorizzazione del territorio, del comparto agricolo e del turismo sostenibile ed, inoltre, come questo episodio evidenzia, ancora una volta, criticità nella programmazione e nella capacità gestionale della Giunta Comunale, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo economico e sociale della cittadina”.

“Per tali motivi i suddetti consiglieri di minoranza hanno rivolto un’interpellanza al Sindaco affinché lo stesso chiarisca per quale motivo l’Amministrazione Comunale non ha partecipato al bando regionale in oggetto, se vi sia stato un esame preliminare da parte degli uffici o della Giunta in merito all’opportunità di presentare una progettualità in risposta al bando, se si intenda recuperare in futuro, attraverso altri canali di finanziamento, progetti utili allo sviluppo delle aree rurali del Comune, oggi escluse da un’importante possibilità di investimento e se siano stati valutati i danni economici e di immagine derivanti da tale inadempienza, il tutto con richiesta di inserimento della suddetta interpellanza all’ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio Comunale” si chiude la nota.