Marche, Matteo Ricci sarà ascoltato in Procura a fine luglio

Sono 24 gli indagati nell’inchiesta sugli affidamenti del Comune di Pesaro, tra il 2014 e il 2024, che coinvolge per il reato di corruzione, Matteo Ricci, ex sindaco e candidato presidente della Regione Marche per il centrosinistra. Ricci è stato convocato in Procura a Pesaro il 30 luglio. “Se pensano che potranno utilizzare questa vicenda per avere un vantaggio elettorale non hanno capito che succederà l’esatto contrario – ha detto Ricci nel corso di un evento a Fermo in riferimento alle critiche dal centrodestra- noi vinceremo e loro avranno da questa vicenda un boomerang che se lo ricorderanno per tutta la vita”.

“Sono fiducioso: ho sempre fatto l’amministratore nella piena trasparenza nelle regole dicendo a tutti i collaboratori di rigare dritto e lavorare bene”, conclude Ricci.