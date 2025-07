Malore improvviso per Maurizio Sarri, il tecnico della Lazio è ricoverato: cos’è successo

StrettoWeb

Momenti di grande apprensione in casa Lazio per il malore improvviso che avrebbe colto Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, secondo quanto riporta “La Repubblica”, avrebbe accusato un problema di salute nella mattinata odierna ed è stato ricoverato presso la clinica Villa Mafalda di Roma per accertamenti su quanto accaduto. L’allenatore si sta sottoponendo a controlli per capire quali siano le cause di quanto successo.

Da capire se si tratti di un malore relativo al caldo di questi giorni o a qualcosa di più serio. Già ai tempi della Juventus Sarri era stato ricoverato in ospedale per qualche giorno durante l’estate.