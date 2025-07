Lutto in casa Domotek Volley: morto il padre del DG Martino

StrettoWeb

Momento di profonda tristezza in casa Domotek Volley Reggio Calabria. Il grande entusiasmo della squadra reggina, attivissima sul mercato e pronta per la nuova stagione, lascia spazio a una notizia di ben altro tenore. È morto Mario Martino, padre del direttore generale Marco Tullio Martino. La società ha dato l’annuncio sui social con un post di vicinanza al dg, colonna portante del progetto amaranto.

“La Domotek Volley, in tutte le sue componenti, è vicina al nostro Direttore Generale Avv. Marco Tullio Martino e alla sua famiglia per la dolorosa scomparsa dell’amato papà Mario. In questo momento di profonda tristezza, siamo particolarmente vicini a Marco, Nicoletta e Nicola, protagonisti di valore del nostro percorso sportivo. A tutta la famiglia possa giungere, da parte di tutti noi, un caloroso abbraccio“, si legge nella nota della Domotek Volley.

La redazione di StrettoWeb, in tutte le sue componenti, esprime la propria vicinanza a Marco Tullio Martino e al resto della famiglia in questo momento di dolore.