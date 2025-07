Lungro attiva il Punto Utente Evoluto INPS

StrettoWeb

Sarà inaugurato mercoledì 30 luglio presso il Municipio in Piazza Felice Cavallotti, lo sportello Punto Utente Evoluto INPS del Comune di Lungro: il primo attivato da un Comune arbëresh, segno concreto dell’impegno verso servizi pubblici più accessibili, integrati e vicini alle esigenze delle comunità locali. Lungro, centro simbolico e operativo della cultura arbëreshe in Italia, è un Comune dalla storia e identità uniche.

Sede dell’Eparchia di rito greco-bizantino, punto di riferimento religioso per tutte le comunità albanofone di tradizione orientale presenti nella penisola, Lungro è anche custode di un ricco patrimonio storico e culturale. La città è conosciuta per la storica miniera di salgemma – un tempo tra le più produttive d’Europa – di cui oggi è visitabile il Museo, e per il suo ruolo di primo piano nel Risorgimento italiano. È anche capitale europea del mate, bevanda argentina importata dalla metà dell’ottocento, oltre che porta naturale del Parco Nazionale del Pollino, territorio di straordinaria biodiversità.

In questo contesto, l’attivazione del Punto Evoluto INPS assume un significato che va oltre il dato tecnico. È una scelta politica e culturale, che rafforza la visione di Lungro come snodo strategico nei processi di innovazione amministrativa, dove tradizione e modernità non si escludono, ma si potenziano a vicenda.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, rappresenta un passo rilevante nella strategia di rafforzamento della rete tra i Comuni arbëreshë, con un chiaro orientamento: portare l’innovazione dove serve davvero, rendendola strumento di inclusione e valorizzazione identitaria.

L’evento istituzionale avrà inizio alle ore 10:00 presso l’atrio della Casa Comunale con i saluti istituzionali del sindaco di Lungro, Carmine Ferraro, di S.E. Donato Oliverio, Vescovo di Lungro e dell’onorevole Gianluca Gallo, assessore regionale con delega alle minoranze linguistiche. Per l’istituto di previdenza sarà presente la Direzione Regionale INPS Calabria con il Direttore ing. Pino Greco mentre il Direttore Provinciale INPS Cosenza, dottor Angelo Maria Manna, presenterà il progetto che mira a facilitare i servizi per i cittadini.

A sottolineare la dimensione comunitaria dell’evento, saranno presenti anche i Sindaci dei Comuni arbëreshë, in un ideale abbraccio istituzionale che rafforza il legame tra territori accomunati da una stessa eredità culturale e da una visione condivisa.

L’iniziativa si inserisce nella visione dell’INPS come presidio di prossimità, non solo digitale ma anche umano, soprattutto nei territori interni o marginali, dove il rischio di esclusione è più alto. La creazione di Punti Evoluti rappresenta una strategia nazionale di contrasto alla distanza fisica e amministrativa, promuovendo un accesso più diretto, efficiente e inclusivo ai servizi previdenziali e sociali.

Il nuovo servizio è soprattutto il segno tangibile dell’amministrazione comunale alla propria popolazione. Lungro prosegue con determinazione nella sua linea di mandato — centrata su accessibilità, inclusione, solidarietà e valorizzazione culturale — traducendo i valori comunitari in strumenti concreti al servizio del cittadino.

Negli ultimi mesi, infatti, il Comune si è già contraddistinto per la realizzazione di innovativi progetti sociali, come i PUC – Progetti Utili alla Comunità, modello virtuoso di concretezza e attenzione alle esigenze del territorio.

Durante l’incontro, sarà attivato ufficialmente il servizio con una dimostrazione pratica. Il Punto INPS sarà a pieno titolo integrato nella rete nazionale e offrirà assistenza anche in lingua arbëreshe, senza essere riservato esclusivamente ad essa: un approccio che riconosce la pluralità linguistica come risorsa e non come barriera.

“Non si tratta solo di tecnologia o burocrazia semplificata: si tratta di dignità culturale, di riconoscere che anche nei servizi pubblici l’identità ha un ruolo chiave. Lungro si fa capofila di un modello replicabile”, dichiara il Sindaco, Carmine Ferraro.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro di una più ampia strategia di cooperazione intercomunale tra i territori arbëreshë, orientata alla tutela del patrimonio linguistico-culturale e alla sua integrazione nei processi di innovazione amministrativa.