Lucarelli a StrettoWeb: “la Reggina merita di più della D. E quell’impresa dal -15…” | VIDEO

Due anni (2005-2007) a Reggio Calabria, ma che anni. Alessandro Lucarelli ha lasciato un segno indelebile in riva allo Stretto legandosi alla Reggina e alla piazza amaranto con qualità e leadership. Il secondo e ultimo anno, quello del -15 e dell’impresa firmata Mazzarri, è rimasto impresso nella memoria di tutti. Rivederlo a Reggio Calabria, opinionista di Sky Calciomercato L’Originale, ha fatto riaffiorare dolci ricordi nelle centinaia di tifosi presenti all’Arena.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Lucarelli ha dichiarato: “l’effetto è sempre entusiasmante, si riaccendono ricordi anche solo venendo sul Lungomare. La seconda stagione è stata storica, una salvezza incredibile. Guardo sempre il risultato della Reggina la domenica, negli ultimi anni non se l’è passata benissimo come il mio Livorno, sembrano destini paralleli, dover soffrire. Spero che la Reggina torni presto a calcare palcoscenici che gli si addicono perchè come tifoseria, storia e piazza merita di più“.