Luca Laganà lascia la Dierre: il saluto della società al capitano

La Dierre Basketball Reggio Calabria comunica ufficialmente la separazione dal suo capitano, Luca Laganà. Una decisione maturata per ragioni lavorative e personali, che la società accoglie con rispetto e profonda riconoscenza per quanto condiviso in questi anni. Dal 2022, Laganà ha vestito la maglia biancoblu con straordinaria dedizione, diventando ben più di un giocatore: un leader in campo e un punto di riferimento per tutto l’ambiente Dierre. I suoi canestri decisivi, l’entusiasmo contagioso e l’inesauribile generosità hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del club.

“Luca ha incarnato perfettamente i valori della nostra società – commenta la società – Con le sue prestazioni clutch, la lealtà assoluta e l’approccio sempre positivo, ci ha regalato momenti indimenticabili. È stato un esempio per i compagni e per tutti i giovani che seguono il nostro percorso“.

Tra i ricordi più vividi, le sue prestazioni sotto pressione, la capacità di trascinare la squadra nei momenti difficili e il rapporto speciale creato con tifosi e territorio. “Per noi Luca resterà per sempre il Capitano – prosegue la società – Lo ringraziamo per tutto ciò che ci ha donato e gli auguriamo il meglio per il suo futuro personale e professionale“. La Dierre Basketball si prepara ora alla nuova stagione, portando con sé l’eredità di valori e insegnamenti lasciati da Laganà, mentre il giocatore si appresta a nuovi capitoli della sua carriera, portando nel cuore l’esperienza biancoblu.