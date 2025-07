Lorenzo Cesa su Giuseppe Scopelliti: “il più grande presidente della Regione Calabria, ha subito un’infamia” | VIDEO

StrettoWeb

Tanta gente, a Castrolibero, in provincia di Cosenza, ha partecipato alla presentazione del libro “Io sono libero” dell’ex Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti. Tra gli ospiti anche Lorenzo Cesa, politico di lungo corso e grande amico di Scopelliti. Il presidente dell’Udc ha voluto rendere omaggio all’ex sindaco di Reggio: “sono qui per lui, è una grande persona, un grande uomo, il più bravo presidente della Regione”.

“Mi alzo in piedi per l’amico Scopelliti che ha subito un’infamia. Quando è stato Governatore sono intervenuto più volte per dargli una mano con i nostri consiglieri regionali. E’ veramente un ottimo politico, il più bravo”, conclude Cesa.