Locri: ritorna “Città in bici”, l’appuntamento legato alla “Bandiera Verde”

Ritorna “Città in bici” a Locri, il prossimo 2 Agosto. Per l’occasione verrà consegnata al parco giochi lato sud, la bandiera verde, ottenuta anche quest’anno dal comune locrese. La partenza in bici sarà data alle 19:30 mentre il percorso partirà dal Lungomare lato Sud, Pineta, Lungomare lato Nord con arrivo Piazza Nosside. Responsabile organizzatore Roberto Trunfio.

A tutela dell’ambiente gli organizzatori consigliano di non portare bottigliette di plastica per l’acqua ma le borracce. L’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita” distribuirà l’acqua.