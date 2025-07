Locri ospita il Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2025

StrettoWeb

Presentata a Locri la XIX edizione dell’Aequilibrum Cup il Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2025, la più importante manifestazione giovanile nazionale dedicata al beach volley organizzata annualmente dalla FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo, e che coinvolge le rappresentative under 16 di tutte le Regioni italiane. Dal 15 al 18 luglio, con il supporto del Comitato Regionale FIPAV Calabria, del Comune di Locri, della Regione Calabria e il patrocinio di Calabria Straordinaria, la città locrese sarà lo scenario dello sport nazionale con una mega Arena beach allestita per l’occasione sul lungomare Zaleuco- area Parco giochi lato sud.

Nella biblioteca comunale G. Incorpora alla conferenza di presentazione hanno partecipato il sindaco della città Giuseppe Fontana, il presidente Fipav Calabria Carmelo Sestito, il referente per la Locride del Coni, Salvatore Papa e ha concluso l’assessore regionale al Turismo, Lavoro e Ambiente, Giovanni Calabrese.

È stato il sindaco Giuseppe Fontana a ringraziare la Fipav per aver assegnato questa edizione alla Calabria, scegliendo la città ionica che si sta preparando ad accogliere il mega evento con entusiasmo e impegno, sottolineando come lo sport sia strumento di crescita per i giovani; attraverso queste kermesse si crea turismo sportivo, rilevante per i territori e per gli operatori balneari, premia il lavoro delle tante società sportive impegnate e crea opportunità. Il primo cittadino ha, poi, rimarcato l’attenzione che l’Amministrazione comunale sta riservando all’impiantistica sportiva e ai lavori di riqualificazione che stanno rendendo la città sempre più bella e attrattiva.

Il presidente Sestito, nel ringraziare la città locrese per la collaborazione e la Regione Calabria che con Calabria straordinaria ha patrocinato l’evento, ha illustrato il programma dell’evento che ha l’obiettivo di promuovere il talento e la formazione sportiva nel contesto del volley da spiaggia.

Parteciperanno 42 delegazioni regionali, atleti, tecnici, dirigenti e arbitri. Le gare si svolgeranno sui campi allestiti sul litorale di Locri, in una cornice paesaggistica suggestiva che unisce sport, turismo e cultura.

Parole di elogio e di collaborazione dal professor Salvatore Papa delegato Coni e a conclusione l’assessore Giovanni Calabrese ha sottolineato come la Regione Calabria stia investendo con convinzione nella promozione del territorio attraverso iniziative che coniugano sport, turismo e cultura. “Lo sport rappresenta un potente veicolo di crescita e sviluppo per la nostra regione e Calabria si sta affermando destinazione di eccellenza, una regione da visitare tutto l’anno, grazie alle sue peculiarità, alle sue bellezze naturali e alle opportunità di turismo sostenibile, culturale e sportivo.

Programma