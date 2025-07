Locri, corsa contro il tempo per l’iscrizione: l’appello del vice presidente, “non facciamolo morire”

StrettoWeb

“Mancano poche ore per la presentazione della domanda d’iscrizione al campionato di Eccellenza. Non possiamo far morire l’AC Locri nell’indifferenza generale. Perché non proviamo a salvarlo tutti insieme? Non è impossibile. Chi vuole far continuare a vivere il cavallo alato mi contatti in privato. Ancora siamo in tempo, non lasciamolo morire. Grazie e forza Locri”. E’ quanto si legge sul profilo social di Domenico Catanzariti, vice presidente del Locri, rispetto alla situazione del club jonico, quando manca poco al gong dell’iscrizione.