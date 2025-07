“Linea Verde Sentieri” racconta la Calabria: un viaggio tra mare, montagne e bellezze senza tempo

StrettoWeb

Nuovo viaggio di “Linea Verde Sentieri” alla scoperta dei percorsi che attraversano l’Italia e le sue bellezze. Giulia Capocchi e Lino Zani andranno alla scoperta delle due anime della Calabria, il mare e la montagna, a piedi ma anche in bicicletta, lungo le ciclovie che attraversano la regione. La puntata andrà in onda, domani, sabato 19 luglio 2025, su Rai1 , alle ore 12.30. Lino Zani partirà dal lago Ampollino, un luogo incantevole circondato dalle montagne della Sila, e si dirigerà verso nord, toccando i tre grandi laghi della regione, tutelati dal Parco Nazionale della Sila, il primo parco nazionale istituito in Calabria. La sua avventura lo porterà a salire sulla vetta più alta della Sila, Monte Botte Donato, a quota 2000 metri di altezza, che offre panorami mozzafiato. Durante il suo viaggio, Lino incontrerà anche una famiglia che ha scommesso sulla produzione di vino, impiantando la vigna più alta d’Europa.

Il suo viaggio terminerà nel cuore dell’altopiano della Sila, dove resistono dei veri e propri monumenti viventi, i pini Larici, giganti della Sila che testimoniano la bellezza e la maestosità di questa regione. Giulia invece percorrerà la ciclabile della Val di Neto, che dalla Sila arriva fino alle spiagge del mar Ionio. Prima tappa Caccuri, per poi visitare il castello di Santa Severina. Sosta successiva nel comune di Rocca di Neto, alla scoperta di un insediamento di grande valore storico, le grotte rupestri, abitate dalla preistoria fino al medioevo. Infine, l’arrivo sulla spiaggia nei press

della foce del fiume Neto, all’interno di un’oasi protetta. Un affascinante viaggio tra cultura, storia e paesaggi mozzafiato. La puntata è stata realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria- Dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission. Linea Verde Sentieri è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove e di Marco Papola, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Marta Santella. Produttore esecutivo Renata Pierangelini. Capo progetto Federica Giancola. Regia di Eleonora Niccoli.