Lettera aperta a Santo Versace: “aiuti a far conoscere Re Italo e la storia della Calabria”

“Illustrissimo Santo Versace, ho apprezzato molto il suo intervento alla conferenza sulla “Global South Innovation” di Maida (CZ) dello scorso mercoledì 9 luglio 2025. Condivido la speranza e l’impegno che si possa e si debba riportare la Calabria al centro del Mediterraneo, quale in fondo è sempre stata non soltanto geograficamente, specialmente 3500 anni fa ai tempi di Re Italo e della Prima Italia, poi anche della cosiddetta “Magna Grecia” ancora di più.

Ha fatto bene a parlare di etica nella vita e nel lavoro; sono queste le nostre più antiche radici che affondano proprio nelle leggi etiche di Re Italo il quale ha realizzato con i “sissizi” (i pasti comuni) la prima “democrazia etica” e l’arte della diplomazia per unire nella pace e nell’armonia persone, gruppi e popoli. E con i sissizi è nata pure la dieta mediterranea, etica, sostenibile e secondo natura”. È quanto afferma attraverso una lettera destinata a Santo Versace, Domenico Lanciano, fondatore e responsabile dell’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia 1982“.

“A questo punto, mi aspetterei da Lei (come profondo calabrese, come imprenditore e politico) che ci desse una mano a far conoscere meglio Re Italo, primo uomo etico e mediterraneo per eccellenza, pure dal momento che la sua fama di “saggio re e legislatore” ha raggiunto le maggiori città delle sponde di questo mare di civiltà. Lo affermano gli storici più antichi e, in particolare, il celebre filosofo Aristotele (384 322 a. C.) il quale ha evidenziato Re Italo a pieno titolo nella sua grande opera “Politica” (VII,9,2) non soltanto perché ha dato nome all’Italia (che poi gli stessi romani hanno esteso fino alle Alpi quindici secoli dopo) ma soprattutto per le sue sagge leggi che (pensi!) in alcune parti del Mediterraneo erano ancora in vigore al tempo dello stesso Aristotele, vale a dire quasi 1200 anni dopo averle affidate al suo popolo nell’attuale Calabria.

L’associazione culturale informale “Calabria Prima Italia 1982” si mette a Sua disposizione per iniziare un discorso che, assieme al lavoro e al genio di altri, potrà apportare concreti benefìci non soltanto alla nostra regione, ma a tutta l’Italia e al Mediterraneo. Lei appartiene ad una generazione di calabresi che hanno avuto molto successo altrove ma che, purtroppo (per vari motivi), hanno fatto poco o niente per la Calabria: ebbene, La esortiamo a dimostrare sul pur difficile campo locale la coerenza dei sui valori e della sua acuta lungimiranza! E noi la

celebreremo“, conclude Lanciano.