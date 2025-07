Legge Severino, Antoniozzi: “la abolirei. Si è visto con Falcomatà che…”

StrettoWeb

“Nel 2022 ho votato sì al referendum della Lega sull’abolizione della Severino. È una legge che non considero civile in larga parte“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Non è civile sospendere un sindaco o un amministratore dopo una sentenza di primo grado. Lo si è visto a Reggio Calabria. E lo dico pensando che la gestione Falcomatà sia stata negativa in tutti i sensi per Reggio Calabria. Non è in linea con la Costituzione bloccare un progetto politico amministrativo solo per sentenze provvisorie. Capisco la prudenza sui reati di mafia ma sul resto sono in disaccordo.

Se i cittadini hanno votato un sindaco o un presidente è giusto che questo amministri a meno che non venga condannato definitivamente per reati specifici. Per questo spero che un giorno le norme possano essere cambiate“, conclude Antoniozzi.