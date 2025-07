Lega Giovani Calabria, Riccardo Latella nominato Vice Coordinatore Regionale

StrettoWeb

“La Lega giovani Calabria si rinnova e riparte. Con orgoglio e senso del dovere, sono stato nominato Vice-coordinatore Regionale del movimento giovanile allineato alla Lega, uno dei principali partiti di Governo della nostra Nazione e Regione. La centralità dei giovani nel progetto nazionale indica a chiare lettere un concetto semplice ma non scontato: Lega vuol dire futuro. Vuol dire futuro soprattutto al sud, territorio in cui, più di ogni altra rappresentanza politica, sta investendo risorse ed energie”. Così in una nota Riccardo Latella.

“Provenendo da una lunga esperienza di rappresentanza universitaria, cultura e formazione saranno centrali nella nostra azione politica, finalizzate a costruire coi giovani del presente, la futura classe dirigente del nostro territorio. Intendo ringraziare il nostro Segretario Federale, l’On. Luca Toccalini per la fiducia riposta in me e nel resto della squadra e il Segretario Regionale del partito, Filippo Mancuso, forieri di questo progetto, oltre al coordinatore regionale uscente Angelo Greco per l’eccellente lavoro svolto.

Lavoreremo in stretta sinergia con il nuovo Coordinatore Regionale, Manuel D’Urso, e con i nuovi responsabili provinciali: Giuseppe Polimeni, Mariateresa Giuliano e Cristoforo Russo rispettivamente per Reggio, Catanzaro e Cosenza. Faremo diventare la Lega Giovani Calabria un modello fertile per chi vuole crescere ed incidere su ciò che lo circonda, affiancando la nostra azione a quella dei numerosi rappresentanti istituzionali del territorio, riuscendo così a trasformare le idee in azione”, si chiude la nota.